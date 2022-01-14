عادل الكلباني الإمام السابق للحرم المكي يشارك مجددًا في إعلان ترويجي لموسم الرياض: هبت هبوبها

2022/01/14 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، مجددًا بأحد الإعلانات الترويجية لموسم الرياض، حقق تفاعلاً كبيرًا على تويتر في السعودية خلال الساعات الأخيرة

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