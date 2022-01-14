الدستور العراقي.. خَطِر ام في خَطَر؟

2022/01/14 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.احمد عدنان الميالي

الدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥

احيانا خَطِر واحيانا في خَطَر، خطورته

تنبع من عدة اعتبارات:

اولها: باعتباره من الدساتير الجامدة،

كما ان العديد من أحكامه جوفاء، ولا

يؤسس

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