الأمن الوطني يعتقل 11 ارهابياً في الانبار

2022/01/14 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الأمن الوطني يعتقل احد عشر ارهابياً في

مناطق متفرقة من محافظة الانبار

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بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق

متفرقة بمحافظة الانبار من ا

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