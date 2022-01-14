2022/01/14 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر أمني في ذي قار ،اليوم الجمعة، القاء القبض على 3 تجار مخدرات وبحوزتهم 5000 الاف حبة ومواد مخدرة

وذكر المصدر ان قوة تابعة لمكتب مكافحة المخدرات اعتقلت بعملية نوعية ثلاثة تجار مخدرات أعمارهم في الثلاثينات وبحوزتهم 5000 حبة مخدرة، و720 غرام من مسحوق المخدرات وتم نقل المتهمين لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على 3 تجار مخدرات وبحوزتهم حبوب مخدرة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على 3 تجار مخدرات وبحوزتهم حبوب مخدرة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).