رئيسي: من الضروري ان تواصل قواتنا مراقبة الوضع في المنطقة

2022/01/14 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة أن تواصل قوات بلاده مراقبة الوضع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ان رئيسي اكد في كلمة له خلال زيارته محافظة خوزستان إن ايران لا تواجه حربا في المنطقة لكن اليقظة ورصد الأوضاع من قبل قواتها المسلحة تعد ضرورة إقليمية مضيفا ان القوات المسلحة والحرس الثوري يحميان الحدود المائية والجوية بصورة مميزة خاصة أمام القوات الأميركية.

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