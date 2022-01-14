بلينكن: بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إيران

2022/01/14 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إن إيران تواصل برنامجها النووي بطرق بالغة الخطورة.

وقال بلينكن للاعلام الاميركي ان إيران ونتيجة لكسر القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي تتعلم أشياء وتقوم بأعمال تجعل من الصعب جدًّا التراجع عنها مضيفا ان الطرفين بعيدان عن احتمال التوصل إلى اتفاق وأن هنالك القليل من الوقت لمحادثات فيينا لأن إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج خلال فترة زمنية قصيرة جدا ما يكفي من المواد لصنع سلاح نووي.

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