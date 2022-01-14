"القطاع مهدد بالانهيار".. الدعم "يتوقف" عن كبرى مشافي شمال سوريا

2022/01/14 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه القطاع الطبي في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا "كارثة حقيقية"، بحسب ما يقول أطباء وعاملون في المجال الإنساني، بعد "توقف" الدعم المخصص لأكثر من 18 مشفى كبير ونقطة طبية.

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