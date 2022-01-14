الصحة تسجل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا



الصحة تسجل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا
2022/01/14 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       يتبع…

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