الحزب الإسلامي يستنكر قصف السفارة الأمريكية ويطالب بملاحقة المتورطين

2022/01/14 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استنكر الحزب الإسلامي العراقي، القصف الصاروخي الذي طال مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، فيما طالب بملاحقة المتورطين.وأكد الحزب في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان هذه الأفعال مرفوضة، ولها تأثيراتها السلبية على المشهد الأمني، مبيناً أن الأجهزة الأمنية مطالبة بحماية العراقيين وممتلكاتهم، والمقرات الدبلوماسية كافة.وطالب الحزب، …

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