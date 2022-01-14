حزن وقلق.. و

2022/01/14 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد مسلسل "لعبة الحبار" إلى الواجهة بإنجازٍ وصف بالتاريخي، لكن أخبار الرحيل كانت من أبرز ما تصدر عناوين الصحافة وتفاعل معه رواد الـ Social Media حول العالم الأسبوع الماضي.

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