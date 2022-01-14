2022/01/14 | 16:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … القى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على 11 شخصا بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي البلاد.وقال الجهاز في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من القاء القبض على 11 ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل 11 إرهابياً في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل 11 إرهابياً في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).