إلى متى يمكنك ارتداء كمامة N95 الخاصة بك؟ إليك ما يقوله الخبراء

2022/01/14 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنت مستعد لاستبدال كماماتك القديمة المصنوعة من القماش بكمامات N95 كما يوصي بعض الخبراء، لكنك متردّد بسبب سعره الأعلى، وعبارة "صالح للاستخدام لمرّة واحدة".إذاً، كم من الوقت يمكنك حقاً ارتداء كمامة N95 تؤمّن خلالها حماية لنفسك وللآخرين.

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