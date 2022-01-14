الاسدي يعلق على استهداف المنطقة الخضراء ومقرات الاحزاب: الحوار هو الحل

2022/01/14 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، ان الحوار الوطني الواعي والمسؤول هو الحل لاستهداف المنطقة الخضراء ومقرات الاحزاب.وقال الاسدي في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، : “نرفض استهداف المنطقة الخضراء ومقرات الاحزاب وعلى الاجهزة الامنية كشف مرتكبيها”.واضاف :لسان حال رماة الفتنة هو (اين ما اصابت فتح) […]

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