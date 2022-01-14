قيادي في حزب بارزاني يتعرض لمحاولة اغتيال شرقي بغداد

2022/01/14 | 16:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نجا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم، الجمعة، من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

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وقال عبد الكريم في تصريح لـ "الترا عراق"، تابعه "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، إنّ "مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا موكبه، في ساعات الصباح الأولى، على طريق قناة الجيش السريع، وفتحوا النار على الموكب".

وأضاف ، أنّ "أفراد الحماية ردوا بإطلاق النار دفاعًا عن النفس"، مشيرًا إلى أنّ الهجوم "لم يخلف إصابات".

وبيّن ، أنّ "الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته وسيارة أفراد الحماية نتيجة كثافة إطلاق النار"، موضحًا أنّ السلطات الأمنية "فتحت تحقيقًا في الحادثة".

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