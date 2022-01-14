قيادي في الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

2022/01/14 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

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مجموعة مسلحة اعترضت صباح اليوم موكب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم على طريق قناة الجيش وحصل تبادل اطلاق للنار بين الحماية والمجموعة المسلحة دون اصابات فقط اضرار بالمركبات

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