اعتقال 11 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار

2022/01/14 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن جهاز الأمن الوطني ، اليوم الجمعة، اعتقال احد عشر ارهابياً في مناطق متفرقة من محافظة الانبار.وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من القاء القبض على احد عشر ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)".واضاف، ان" جرى تدوين افاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الامنية خلال عمليات التحرير".واشار الى انه" تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

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