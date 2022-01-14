المتحدث باسم البارتي لـ

2022/01/14 | 16:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الجمعة، تعرضه إلى محاولة اغتيال فاشلة شرقي العاصمة بغداد.

وقال عبد الكريم في تصريح لـ "الترا عراق"، 14 كانون الثاني/يناير، إنّ "مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا موكبه، في ساعات الصباح الأولى، على طريق قناة الجيش السريع، وفتحوا النار على الموكب".

وأضاف عبد الكريم، أنّ "أفراد الحماية ردوا بإطلاق النار دفاعًا عن النفس"، مشيرًا إلى أنّ الهجوم "لم يخلف إصابات".

وبيّن المتحدث، أنّ "الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته وسيارة أفراد الحماية نتيجة كثافة إطلاق النار"، موضحًا أنّ السلطات الأمنية "فتحت تحقيقًا في الحادثة".

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