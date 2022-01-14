2022/01/14 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ربما يستاء كثيرون من وضع الكمامات على وجوههم، لكن دراسة حديثة أظهرت نتيجة مثيرة، وإن لم تكن ذات علاقة بالصحة هذه المرة، يمكن القول إنها إحدى الإيجابيات النادرة التي أفرزتها جائحة كورونا.فقد توصل أكاديميون بريطانيون إلى أن الناس يبدون “أكثر جاذبية”، وهم يرتدون الكمامات والأقنعة الطبية الواقية.وبحسب الدراسة، التي نشرت صحيفة […]

ظهرت المقالة الكمامات والجاذبية..



نتائج مفاجئة لدراسة مثيرة أولاً على ايرث نيوز.

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