الكادر التدريبي لأسود الرافدين يصل بغداد

2022/01/14 | 16:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصل الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بكرة القدم، بقيادة زيليكو بيتروفيتش، إلى العاصمة بغداد.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بيتروفيتش وصل صباح اليوم الى العاصمة العراقية بغداد رفقة مساعده الهولندي ادري بوخرس ومدرب اللياقة البدنية فلاديمير كرونيتش قادمين هولندا”.وأوضح أن “مجيء بيتروفيتش يأتي تحضيراً لمعسكر المنتخب […]

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