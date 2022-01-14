قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد – عاجل

2022/01/14 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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تعرض عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث باسمه في بغداد ( مهـدي عبد الكريم الفيلي ) الى محاولة اغتيال شرق العاصمة بغداد

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