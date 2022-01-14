اعتقال 11 إرهابياً في الأنبار

2022/01/14 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال 11 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على أحد عشر ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)".

وأضاف، أن "الإرهابيين جرى تدوين افاداتهم بعدما اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الامنية خلال عمليات التحرير".

وأشار إلى أنه "تمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

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