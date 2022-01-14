مصرف التنمية الدولي يفتتح فرعا في الامارات

2022/01/14 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف التنمية الدولي، حصول على ترخيص من مصرف الامارات المركزي بافتتاح فرع في دبي.

وقال المصرف في بيان صحفي، "حصل مصرف التنميه الدولي على ترخيص من مصرف الامارات المركزي بفتح فرع اقليمي له في اماره دبي وتحت مظله البنك المركزي العراقي وهو المصرف الخاص الاول بدوله الامارات العربيه المتحده ليكون مركز ونقطه انطلاق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنشيط التبادل المالي والتجاري لخدمه الاقتصاد العراقي بقطاعيه العام والخاص".

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