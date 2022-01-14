دراسة تكشف مفاجأة عن أوميكرون.. هذه محتواها

2022/01/14 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا أن المصابين بمتحور أوميكرون ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة حتى لو لم يحصلوا على لقاح.ويشمل ذلك دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.وقارنت الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، والتي لم […]

ظهرت المقالة دراسة تكشف مفاجأة عن أوميكرون..



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