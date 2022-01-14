الامن الوطني يعتقل 11 إرهابياً في الأنبار

2022/01/14 | 16:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، اعتقال احد عشر ارهابياً في مناطق متفرقة من محافظة الانبار.وذكر بيان للجهاز، انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الانبار من القاء القبض على احد عشر ارهابياً استناداً على مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة (4/ ارهاب)؛ اذ جرى تدوين […]

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