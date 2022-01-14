“واتساب” يضيف ميزة جديدة لهواتف آندرويد قريبا

2022/01/14 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يطور تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري ميزة خاصة تتيح القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية أثناء الخروج من المحادثة.

وبحسب موقع “WABetaInfo” الإلكتروني، المتخصص بأخبار “واتساب”، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر “واتساب” واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة تشغيل، والاستئناف والرفض.

ووفقاً للموقع، فان هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة الآن.

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