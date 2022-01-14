العراق في المركز 47 عالمياً بتوفير خدمات الانترنت

2022/01/14 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن حصول العراق على المركز 47 عالمياً بتوفير خدمات الانترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني إن “حصول العراق على هذه المرتبة ياتي ضمن التصنيف العالمي لخدمات الانترنت”، مؤكداً أن “صعود العراق تدريجياً لهذا المركز جاء نتيجة الجهود المبذولة لتحسين وتطوير خدمة الانترنت”.

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