ممتلكاتي قصيدة - جاكلين سلام

2022/01/14 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام ممتلكاتي،حزمة أوراق تتجلىفي محراب القلمجرة مكتظة بآلهةتتأملأغوار الدائرةقيثارة عالقة بمسمارفي جدار الزمنأوتارها تحاكي إله الريحدمية عشتاريةقوامها طينيحلم بسارق نارممتلكاتي وهمأعمق من حقيقةجاكلين سلام، شاعرة وكاتبة، ومترجمة سورية كندية ......





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