اتحاد الجودو يحدد موعد وصول المدرب التونسي أنيس لونيفي للعراق

2022/01/14 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي للجودو، اليوم الجمعة، إكمال جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية الخاصة بوصول المدرب التونسي أنيس لونيفي لتدريب المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.وقال نائب رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخبات الوطنية عدي الربيعي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتحاد أكمل جميع الإجراءات الخاصة بالمدرب أنيس لونيفي الذي سيصل الى العاصمة بغداد فجر يوم الأحد المقبل".وأشار الربيعي إلى أن "لونيفي سيشرف على تدريب جميع المنتخبات الوطنية تحضيراً للاستحقاقات الوطنية المقبلة بموجب عقد سيوقع في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".وبين أن "الاتحاد وبعد اتمام اجراء توقيع العقد وتقديم المدرب لوسائل الاعلام سيقيم أول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض البطولة العربية التي ستقام في الفترة 20- 28 من شهر اذار المقبل في العاصمة الاردنية عمان".الجدير بالذكر أن المدرب أنيس لونيفي سبق وأن أشرف على تدريب المنتخب الوطني التونسي وحصد العديد من الميداليات الملونة في بطولات العالم.

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