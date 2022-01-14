"باكسلوفيد".. علاج لفيروس كورونا يقلل دخول المستشفى بنسبة 90٪.. لماذا يصعب الحصول عليه؟

2022/01/14 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب نقص علاج فيروس كورونا،"باكسلوفيد"، يقول الأطباء إنهم يضطرون إلى تقنين استخدام الدواء.تقرير كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا.

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