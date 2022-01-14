2022/01/14 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى هجوم إلكتروني ببرمجية خبيثة إلى شلل كامل في سجن أميركي مع تعطيل كاميرات المراقبة، ما أرغم السلطات على الإطباق على السجناء داخل الزنازين، وفق وثائق رسمية.

ونجح قراصنة معلوماتية الأسبوع الماضي في التسلل إلى نظام التحكم بالخوادم الإلكترونية والنفاذ إلى الإنترنت التابع لسجن مقاطعة برناليلو في ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب).

وعطّل الهجوم لفترة وجيزة بوابات الفتح التلقائي في السجن، ما أرغم أفراد الطواقم على فتح كل سياج وإغلاقه يدوياً عند توجه السجناء للاستحمام أو التنزه.وأشارت وثيقة مرسلة إلى محكمة محلية بتاريخ السادس من يناير إلى أن “غياب كاميرات المراقبة يثير قلقاً فعلياً على أمن طاقم العمل والسجناء” حين يكون هؤلاء خارج الزنزانة.

وبذلك، سيبقى السجناء “محجورين مؤقتاً داخل الزنازين” مع حرمانهم من أي أنشطة، باستثناء تلك المرتبطة بالعناية الطبية.

ولم يقتصر الهجوم الإلكتروني ببرنامج الفدية “رانسوم وير” على السجن لكنه طال أيضاً خدمات عامة أخرى في مقاطعة برناليلو، أكثر مقاطعات نيو مكسيكو تعداداً بالسكان، في منطقة ألباكركي.

وفي بيان مؤرخ في العاشر من يناير، أوضحت المقاطعة أنها لا تزال تعاني “مشكلات معلوماتية” مرتبطة بهذا الهجوم، ما يحول على سبيل المثال دون إصدار شهادات زواج أو التسجيل على القوائم الانتخابية أو تدوين المعاملات العقارية.

ولم يتم الإعلان عن أي معلومات بشأن هوية قراصنة المعلوماتية أو طبيعة مطالبهم.ويقوم الهجوم الإلكتروني ببرنامج الفدية على تسلل قراصنة إلى شبكة معلوماتية تابعة لكيان ما ثم تعطيل القدرة على الدخول إلى بياناتها.

بعدها يطلب منفذو الهجوم من المسؤولين عن الهيئة أو المنظمة أو الإدارة دفع فدية مالية لإعادة تشغيل النظام، في أكثر الأحيان على شكل عملات افتراضية.وأظهر تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية أن ما يقرب من 590 مليون دولار دُفعت نتيجة هجمات من هذا النوع في النصف الأول من 2021 في المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم إلكتروني بواسطة برنامج خبيث يشل سجناً أميركياً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم إلكتروني بواسطة برنامج خبيث يشل سجناً أميركياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).