2022/01/14 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات أوروبية، أن منطقة اليورو سجلت في نوفمبر الماضي عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 1.5 مليار يورو، بعد فائض قدره 3.6 مليار يورو في أكتوبر الماضي.وقالت وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات)، إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل عجزا في نوفمبر الماضي بعدما كان قد سجل فائضا بقيمة 25 مليار يورو في نوفمبر […]

ظهرت المقالة لأول مرة في 8 سنوات..



منطقة اليورو تسجل عجزا في ميزانها التجاري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في 8 سنوات.. منطقة اليورو تسجل عجزا في ميزانها التجاري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في 8 سنوات.. منطقة اليورو تسجل عجزا في ميزانها التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).