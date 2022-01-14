اقتصادي: العراق يملك فسحة مالية في الوقت الحاضر

2022/01/14 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن رفع العراق من لائحة المخاطر العالية يشجع على دخول رؤوس الأموال إلى البلاد، فيما أشار إلى أن التصنيف المالي للعراق عال وله القدرة على تسديد الديون ومواجهتها.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”وضع الديون الخارجية مريح وفي تناقص، وهناك فسحة مالية […]

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