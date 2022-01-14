الأسدي يعلق على استهداف الخضراء ويتحدث عن ’‏لسان حال رماة الفتنة’

2022/01/14 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، الجمعة، عن رفضه للهجمات الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة الخضراء وبعض مقار الأحزاب.

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وقال الأسدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 كانون الثاني 2022)، "نرفض استهداف المنطقة الخضراء ومقرات الاحزاب وعلى الاجهزة الامنية كشف مرتكبيها".

وأضاف، "لسان حال رماة الفتنة هو (اين ما اصابت فتح) فاحذروا سهامهم وليعد الجميع الى مقتضيات العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن".

وأكد الأسدي أن، "الحوار الوطني الواعي والمسؤول هو بوابة الحل ومغلاق الفتن، وان العراق امانتكم فلا تضيعوه".

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