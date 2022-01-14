الفيضانات تتسبب بمصرع 9 أشخاص في الصين

2022/01/14 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي 9 أشخاص مصرعهم بعدما غمرت مياه الفيضان مبنى في محطة كهرباء بولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة.وحجز الفيضان الذي وقع ظهر يوم الأربعاء 11 من موظفي الصيانة بمحطة الكهرباء في محافظة دانبا، كما أنقذ شخصان دون إصابات خطيرة.وتم سحب المياه […]

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