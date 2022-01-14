الشيخ الكلباني يظهر في إعلان ترويجي ثان لموسم الرياض

2022/01/14 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعلانا ترويجيا لموسم الرياض، يظهر فيه إمام المسجد الحرام السابق الشيخ عادل الكلباني.

وظهر الكلباني في أول مشاهد الإعلان التوريجي، الذي نشره آل الشيخ على حسابه في موقع “تويتر”، وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية.

وكان الشيخ الكلباني، قد ظهر أيضا في نوفمبر الماضي في مقطع فيديو ترويجي، في إطار فعاليات موسم الرياض 2021.

وكتب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تعليقا مرفقا بالمقطع الترويجي يقول فيه مازحا بعد أن ذيله بصورة ضاحكة: “ظنك يمدي أروح لهوليود؟”.

يشار إلى أن مقطع الفيديو يروج لفعالية “كومبات فيلد” إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض.

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