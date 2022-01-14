أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

2022/01/14 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعوديون متجمعون خلال افتتاح قاعة سينمائية للعامة في الرياض في 30 نيسان/ابريل 2018 © ا ف ب/ارشيف فايز نور الدين الرياض (أ ف ب) – قرر المدرّس السعودي فيصل ترك العمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحفظه على تهمشيها خلال السنوات الأخيرة، بينما تشهد المملكة انفتاحا غير مسبوق يتزامن مع حملة إصلاحات […]

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