روسيا تهدد بنشر معدات عسكرية إذا فشلت المحادثات مع الغرب

2022/01/14 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن الرد الروسي المحتمل في حالة فشل المحادثات الأمنية مع الغرب قد ينطوي على نشر عتاد عسكري.

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