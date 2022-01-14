انفجاران يستهدفان مقر حزب

2022/01/14 | 17:13 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر في الشرطة العراقية "إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة حارسين".

وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضراراً بأبواب المبنى ونوافذه.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادثة، ولم يصدر تعليق بعد من الحلبوسي أو الحكومة العراقية على الانفجار.

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وقالت الشرطة إن انفجاراً مماثلاً استهدف بعد ساعات مقر تحالف "عزم" في بغداد، الذي ينتمي إليه سياسي سني آخر هو خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الثاني.

واختار البرلمان العراقي، الذي تشكل أخيراً عقب انتخابات عامة جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، الحلبوسي رئيساً له لفترة ثانية يوم الأحد.



وتعارض الأحزاب الشيعية المتحالفة مع إيران اختياره.

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