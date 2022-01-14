الصين.. مصرع 9 أشخاص بعدما غمرت مياه الفيضانات محطة كهرباء

2022/01/14 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..لقي 9 أشخاص مصرعهم بعدما غمرت مياه الفيضان مبنى في محطة كهرباء بولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة.وحجز الفيضان الذي وقع ظهر يوم الأربعاء 11 من موظفي الصيانة بمحطة الكهرباء في محافظة دانبا، كما أنقذ شخصان دون إصابات خطيرة.وتم سحب المياه […]

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