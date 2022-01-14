الانبار تنذر ثلاثة شركات متلكئة بانجاز اعمالها

2022/01/14 | 17:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، عن توجيه انذار لعدد من الشركاء المتلكئة في مهام عملها في المناطق الغربية .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة قضاء القائم المحلية وجهت انذار نهائي لثلاثة شركات محلية اثر التلكؤ بمهام عملها بمشاريع خدمية مختلفة والزامهما بإنجاز تلك […]

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