القبض على 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في نينوى

2022/01/14 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، القبض على أربعة متهمين بمواد مخدرة في محافظة نينوى.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعملية أمنية نوعية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات (نينوى) القبض على (4) متهمين […]

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