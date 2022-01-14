أين بتروفيتش ؟

2022/01/14 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

قد لا نبتأس حدّ اليأس، لأننا سنبقى

نتمسّك بالأمل، وإن أحتلّ الحُزن مساحة

كبيرة بين هواجس المُحبّين لكرة القدم

العراقية على ما تمرّ به من أزمات فنيّة

وانحسارغريب بالنتائج الإيجابية،

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