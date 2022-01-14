2022/01/14 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كنت أنوي الكتابة عن المسكين "بوريس

جونسون" رئيس وزراء بريطانيا الذي وجد

نفسه في ورطة ولم ينفعه تقديم اعتذاره

فاعضاء في حزبه المحافظ يطالبونه بأن

يستقيل، وقبل أن أقرأ تفاصيل الخبر

تصورت

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