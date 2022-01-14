الحمداني: سد دوكان جزء حيوي للسيطرة على الموارد المائية

2022/01/14 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني المنشآت في سد دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال الحمداني خلال زيارته التفقدية للسليمانية وسد دوكان برفقة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير والوكيل الإداري للوزارة ومدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات ومدير عام مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية قال ان سد دوكان من المنشآت الخزنية المهمة ويعد جزءا حيويا من حلقة السيطرة والتحكم في الموارد المائية في عموم البلاد.

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