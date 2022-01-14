الشهر المقبل.. عقد الاجتماع الثالث للجنة التحقيق باغتيال سليماني في بغداد

2022/01/14 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مساعد رئيس القضاء الايراني للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب آبادي، إن الاجتماع الثالث للجنة التحقيق المشتركة الإيرانية العراقية بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني سيعقد في بغداد الشهر المقبل.وقال غريب آبادي في تصريح، ان “قضية استشهاد الفريق سليماني فُتحت بشكل قانوني وعُقدت أولى جلساتها في 3 يناير/كانون الثاني، ويجري […]

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