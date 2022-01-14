حزب الله: اميركا والسعودية تشنان حربا مالية دنيئة على لبنان

2022/01/14 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله ، علي دعموش في خطبة الجمعة ، ان هناك حربا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان وتستخدم فيها كل الاسلحة والوسائل بهدف الضغط على اللبنانيين لتبديل خياراتهم السياسية والانتخابية تحت تأثير الجوع والقلق والخوف.وقال دعموش ، ان “من هذه الوسائل المستخدمة […]

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