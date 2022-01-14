الحكيم: استهداف مقار الأحزاب ينذر بمخطط مريب لزعزعة الاستقرار

2022/01/14 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم إن استهداف مقار أحزاب وقوى سياسية ينذر بوجود مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق وتهديد أمنه.

وأكد الحكيم في بيان كشف من خلاله عن موقفه من الاستهدافات الاخيرة لمقار أحزاب وقوى سياسية أكد أنه وفي الوقت الذي يدين فيه ويستنكر بشدة هذه السلوكيات فإنه يشدد على ضرورة عدم مرورها من دون محاسبة الضالعين بها ومن يقف وراءها.

إن استهداف مقرات أحزاب وقوى سياسية ينذر بوجود مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق وتهديد أمنه، ونحن إذ ندين ونستنكر بشدة هذه السلوكيات فإننا نشدد على ضرورة عدم مرورها دون محاسبة الضالعين ومن يقف وراءها.

— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) January 14, 2022

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