الأمن التونسي يستخدم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

2022/01/14 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعملت قوات الأمن التونسي، الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع خراطيم المياه لتفريق المحتجين المتجهين إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تونس، للاحتجاج ضد قرارات الرئيس، قيس سعيد، وفقا لمراسل "الحرة".

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