2022/01/14 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، اكتشاف مقبرة تعود للعصر اليوناني الروماني تضم عشرات المومياوات.وأكدت الوزارة في بيان صحفي، نجاح البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتيني، أستاذة علم المصريات بجامعة ميلانو، في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر […]

ظهرت المقالة نصفها منحوت في الصخر..



اكتشاف مقبرة أثرية في مصر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصفها منحوت في الصخر.. اكتشاف مقبرة أثرية في مصر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصفها منحوت في الصخر.. اكتشاف مقبرة أثرية في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).