كلوب: صلاح وماني ليسا سبب عقم الفريق

2022/01/14 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن يكون غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، السبب الرئيس في فشل الفريق بتسجيل الأهداف، في التعادل أمام آرسنال أمس الخميس، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. ورغم أن آرسنال لعب ناقص الصفوف منذ طرد لاعبه جرانيت تشاكا في الشوط الأول، لم يتمكن ليفربول من إنهاء المباراة فائزا، لينتظر حتى موقعة الأسبوع المقبل لحسم المواجهة. ويغيب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول، إلى جانب الغيني نابي كيتا، لمشاركة الثلاثي مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل يومين من موقعة الفريق أمام برينتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز: "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه الأسئلة هي التسجيل".واستكمل الألماني يورجن كلوب: "الوضع واضح، محمد صلاح وساديو ماني ليسا هنا وهما لاعبان من الطراز العالمي.لقد واجهنا بعض المقاومة ضد 10 رجال". وزاد: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في لحظات معينة، ولكن لا علاقة للأمر بمن ليس هنا، كان واضحا تماما أنني سأحصل على أسئلة عن ساديو ومو بعد فشلنا في التسجيل أمس". وتابع: "لا يوجد شيء سيئ يمكن قوله عن ساديو ومو، نابي أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين رأيتهم.الليلة الماضية لم نتحلى بالسرعة، لم تكن هذه هي المشكلة، لعبوا بعمق للغاية، فأين يمكن أن نركض؟ علينا أن نبني على الطريقة التي بدأنا فيها المباراة".

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